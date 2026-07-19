Scene già viste Infantino-Trump è un duetto tra gag e risate

Il giorno prima della finale va in scena l’autocelebrazione di Gianni Infantino e Donald Trump. Con toni trionfalistici e qualche uscita alla.Trump. Infantino ha parlato di un mondiale "incredibile, abbiamo unito tutte le nazioni nel calcio. La finale tra Spagna e Argentina è un regalo degli dèi del calcio. Quando ci siamo incontrati nel 2018, dopo l’assegnazione del torneo, le avevo promesso che sarebbe stata una grande edizione. Ha superato ogni aspettativa", ha detto rivolgendosi al presidente degli Stati Uniti, che stasera sarà in tribuna e ieri non ha evitato di fare battute: "I Mondiali del 2026 sono stati forse l’evento sportivo di maggior successo nella storia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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