Scelta 150 preferenze lavorare sul sostegno non deve essere visto come una scorciatoia | l’appello alla responsabilità per scelte consapevoli

Per le supplenze 202627, i candidati devono scegliere tra le 150 preferenze entro il 29 luglio. Oltre a indicare le sedi preferite, devono decidere se concorrere solo per posti sulla propria materia o anche per quelli di sostegno. L’appello invita a riflettere sulla responsabilità di scelte consapevoli, sottolineando che il lavoro sul supporto non deve essere considerato una scorciatoia. La decisione richiede attenzione e valutazione accurata delle proprie preferenze.

Entra nel vivo la scelta delle 150 preferenze per le supplenze 202627, con scadenza fissata al 29 luglio. Si tratta di una decisione molto importante che richiede massima attenzione: oltre a selezionare le sedi, i candidati devono decidere se concorrere solo per i posti sulla propria materia o anche per quelli di sostegno. Sebbene tanti la considerino una scorciatoia per ottenere un incarico certo, più conveniente o entrare prima di ruolo, una riflessione lanciata dal web ricorda la grande responsabilità pedagogica di questa scelta, che richiede formazione e motivazione reale, nel rispetto degli alunni con disabilità e delle loro famiglie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno: tutte le info utili

Notizie e thread social correlati

Conferma docente di sostegno 2026/27: la scelta nella domanda 150 preferenze diventa vincolanteDal 16 luglio al 29 luglio 2026, i docenti di sostegno possono presentare la domanda sulla piattaforma POLIS.

Milan, Trevisani: "Amorim? Scelta che piace, ma deve essere lasciato lavorare"Il Milan ha confermato l’interesse per il tecnico portoghese come possibile allenatore della prima squadra.

Temi più discussi: Domanda supplenze, max 150 preferenze: come funziona il posto orario. La novità 2026; Cattedra orario e posto orario 150 preferenze Gps: cosa cambia? Quali differenze?; GPS 150 preferenze al via oggi 16 luglio dalle ore 14: la scelta delle scuole, comuni e distretti nella domanda; Supplenze scuola 2026-2027, al via le domande: requisiti e cosa sapere.

Nella compilazione della domanda per le 150 preferenze non esiste un ordine obbligatorio tra gli incarichi al 31 agosto e quelli al 30 giugno. La scelta dipende esclusivamente dalle priorità del candidato. A chiarirlo è Sonia Cannas, esperta di normativa… x.com

Supplenze, domanda 150 preferenze fino al 29 luglio ore 14 su Istanze online. Guida alla compilazione, risposte ai quesiti, esempiAl via oggi 16 luglio la domanda per le max 150 preferenze: rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 2026/28 per richiedere l'attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. orizzontescuola.it

Al via le 150 preferenze GPS 2026/2027: come compilare la domanda per le supplenze su Istanze OnlineGuida compilazione 150 preferenze su Istanze Online: date, scadenze e come fare la scelta scuole GPS per le supplenze 2026/2027. catania.liveuniversity.it