Domani si sfideranno la Spagna e l'Argentina nella finale del Mondiale, ma tra i protagonisti ci sono anche i selezionatori delle due squadre. Luis de la Fuente e Lionel Scaloni hanno percorso strade diverse rispetto a molti colleghi, ma sono stati premiati dai risultati ottenuti negli ultimi anni. Entrambi hanno raggiunto la finale del torneo, che si giocherà tra loro. La partita mette in evidenza la rivincita dei tecnici federali rispetto a quelli di club.

Sarà Spagna contro Argentina, ma anche Luis de la Fuente contro Lionel Scaloni: ct accomunati da un percorso diverso rispetto a quello fatto dalla maggior parte degli allenatori presenti al Mondiale, ma ricompensati dai risultati degli scorsi anni e dalla finale del Mondiale 2026 che si contenderanno domenica., Allenatori di club o tecnici federali? Probabilmente non c'è una formula precisa, anche se i fatti, attualmente, danno ragione a chi ha scelto di puntare su un allenatore per farlo crescere all'interno della propria federazione calcistica. De la Fuente e Scaloni ne sono la prova: il primo, dopo aver vinto con la Spagna... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Scaloni e de la Fuente: la rivincita dei selezionatori federali. E in passato sono stati allievo e maestro...

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