Scalata alla Lazio degli Irriducibili tutti assolti I giudici | Gli attacchi a Lotito solo aspra contestazione

Notizia in breve

Gli «Irriducibili», tifosi della Lazio, sono stati tutti assolti in un procedimento legale. I giudici hanno stabilito che gli attacchi rivolti a Claudio Lotito, presidente del club, erano da considerarsi semplici forme di contestazione. Nel 2006, Fabrizio Piscitelli, noto come «Diabolik», aveva commentato che, se Lotito fosse rimasto alla guida, la loro opposizione sarebbe continuata. Le accuse sono state archiviate come atti di critica e non come azioni illegali.