Scalata alla Lazio degli Irriducibili tutti assolti I giudici | Gli attacchi a Lotito solo aspra contestazione
Gli «Irriducibili», tifosi della Lazio, sono stati tutti assolti in un procedimento legale. I giudici hanno stabilito che gli attacchi rivolti a Claudio Lotito, presidente del club, erano da considerarsi semplici forme di contestazione. Nel 2006, Fabrizio Piscitelli, noto come «Diabolik», aveva commentato che, se Lotito fosse rimasto alla guida, la loro opposizione sarebbe continuata. Le accuse sono state archiviate come atti di critica e non come azioni illegali.
«Se rimane Lotito (Claudio Lotito, ndr) noi dovemo comunque continuà a fare la guerra a questo bastardo», diceva Fabrizio Piscitelli «Diabolik» nel 2006. Venti anni dopo, con una decisione tardiva persino per un Tribunale problematico come quello romano, i giudici della Corte d’Appello hanno assolto gli «Irriducibili» della Lazio dall’accusa di aver tentato l’estorsione nei confronti di Lotito. E dunque, «Diabolik» a parte, assolti anche gli altri fra i quali l’avvocato Fabio Di Marziantonio (il suo coinvolgimento fu un caso nel caso) assistito dal penalista Luca Marafioti. Quella scalata, dicono i giudici, non fu altro che una virulenta campagna di contestazione dei vertici. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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Lazio, migliaia di tifosi al corteo contro Lotito tra cori e bandiere
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