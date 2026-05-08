Scalata alla Lazio gli imputati tutti assolti in appello

In un procedimento giudiziario riguardante una presunta scalata alla società sportiva, tutti gli imputati sono stati assolti in secondo grado con la formula “il fatto non sussiste”. La vicenda riguarda un’accusa di aver tentato di acquisire il controllo della società a partire dal 2005. La decisione è stata presa al termine del processo in appello, con la condanna a non proseguire le accuse nei confronti di tutte le persone coinvolte.

Tutti assolti in appello con formula perché il fatto non sussiste. Questa quanto stabilito per gli imputati nel processo sulla scalata della Lazio che sarebbe avvenuta a cominciare dal 2005. La sentenza, nel pomeriggio di venerdì 8 maggio dai giudici della seconda sezione penale della Corte.🔗 Leggi su Romatoday.it

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