Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in un capannone di Milano, in via Don Giovanni Minzoni 10. Sul luogo sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale, impegnate a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il fumo prodotto dall’incendio è visibile da diversi chilometri di distanza.

Un incendio è divampato nel pomeriggio all’interno di un capannone a Milano, in via Don Giovanni Minzoni 10. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo nero, visibile anche a diversi chilometri di distanza, che ha attirato l’attenzione dei residenti della zona. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sull’origine del rogo, sulla presenza di eventuali persone coinvolte o sull’entità dei danni provocati dall’incendio. I vigili del fuoco stanno operando per circoscrivere l’incendio e verificare le condizioni di sicurezza del capannone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Incendio in un capannone di Milano: Vigili del fuoco al lavoro, fumo visibile da diversi chilometri

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