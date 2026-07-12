A Monteprandone si è tenuta la ventesima edizione della Festa di Sant’Anna, durante la quale si è svolta anche la tradizionale Sagra degli Spinosini. L’evento ha combinato celebrazioni religiose, degustazioni di specialità locali e momenti di intrattenimento. La manifestazione si è svolta nel centro cittadino, attirando numerosi partecipanti e appassionati delle tradizioni locali.

Presentata la ventesima edizione della Festa di Sant’Anna con la Sagra degli Spinosini. Evento atteso che sa unire culto religioso, enogastronomica, spiritualità e divertimento. Nata nel 2005 da un gruppo di 60 amici che costituirono l’associazione culturale Sant’Anna, il cui unico scopo è sempre stato quello di far rivivere usanze perse nel tempo e di ridare valore alla sua Chiesetta, dedicata alla Santa protettrice delle donne partorienti, la festa è cresciuta e si è rinnovata negli anni. Oggi, grazie ai 170 soci, giovani e meno giovani, che ci lavorano e alla qualità e all’unicità degli Spinosini, celebri maccheroncini di Campofilone, viene ogni anno recuperato un aspetto molto caro della tradizione contadina locale, quello della pasta tirata a mano dalle nostre nonne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monteprandone celebra Sant’Anna. Torna la ’Sagra degli Spinosini’

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