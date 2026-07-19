San Simmaco papa | santo del giorno 19 luglio Vita opere e culto

Il 19 luglio si ricorda San Simmaco, papa vissuto nel V secolo e morto nel 514. Nato in Sardegna e battezzato a Roma, fu diacono della Chiesa romana prima di essere eletto vescovo di Roma il 22 novembre 498. La sua elezione avvenne nella basilica del Laterano, mentre un’altra parte del clero aveva scelto l’arciprete Lorenzo.

San Simmaco, papa (†514) è il santo del 19 luglio. Nato in Sardegna e battezzato a Roma, fu diacono della Chiesa romana quando, il 22 novembre 498, venne eletto vescovo di Roma nella basilica del Laterano, mentre una parte del clero elesse l’arciprete Lorenzo. Ne seguì il duro scisma laurenziano, in cui intervenne anche il re ostrogoto Teodorico. Gli anni successivi furono segnati da tensioni e violenze a Roma. Simmaco convocò più sinodi (499?502) fino al Synodus Palmaris (23 ottobre 502), che affermò la non processabilità del papa e lo reintegrò nel suo ufficio, favorendo un graduale ritorno all’unità. Il pontificato difese l’ ortodossia nel contesto dello scisma acaciano e regolò aspetti cruciali della vita ecclesiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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San Simmaco, papa: santo del giorno 19 luglio. Vita, opere e cultoIl 19 luglio la Chiesa ricorda San Simmaco (498?514): tra scisma laurenziano, carità ai poveri e opere presso San Pietro. quotidiano.net