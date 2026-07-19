San Gregorio giovane donna salvata dai carabinieri | evitata una tragedia
Una giovane donna è stata salvata dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Gravina di Catania. L’intervento è avvenuto in modo rapido e ha evitato che si verificasse una tragedia. I militari sono intervenuti prontamente e sono riusciti a mettere in sicurezza la donna. I dettagli sull’accaduto non sono stati resi noti, ma l’azione dei carabinieri ha impedito un possibile incidente grave.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento decisivo dei militari della Sezione Radiomobile di Gravina di Catania. Un intervento tempestivo, condotto con professionalità, lucidità e grande sangue freddo, ha permesso ai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania di mettere in salvo una giovane donna che, nella tarda serata, aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita lanciandosi dal cavalcavia di via Galileo Galilei, nel territorio di San Gregorio di Catania. L’allarme è arrivato alla Centrale Operativa dell’Arma dopo una segnalazione relativa alla presenza della ragazza sul cavalcavia. La pattuglia è intervenuta rapidamente sul posto, trovando la giovane in una situazione di estrema pericolosità, già oltre la carreggiata e aggrappata alla rete di protezione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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