San Gregorio giovane donna salvata dai carabinieri | evitata una tragedia

Notizia in breve

Una giovane donna è stata salvata dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Gravina di Catania. L’intervento è avvenuto in modo rapido e ha evitato che si verificasse una tragedia. I militari sono intervenuti prontamente e sono riusciti a mettere in sicurezza la donna. I dettagli sull’accaduto non sono stati resi noti, ma l’azione dei carabinieri ha impedito un possibile incidente grave.