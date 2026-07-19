Sul Lungomare Trieste a Salerno si trova il ristorante «Embarcadero». La struttura si affaccia sul mare, offrendo una vista notturna con la luna crescente che si riflette sull’acqua. La sera, il locale propone piatti di pesce e specialità locali, accompagnati dal profumo del mare. La zona è frequentata da clienti che apprezzano l’atmosfera tranquilla e il panorama marino.

Il ristorante «Embarcadero» si trova al Lungomare Trieste a Salerno. Dolce la notte. Con la falce di luna crescente che “bacia” il pianeta Venere, più o meno sopra il, giochi di parole a parte, Crescent: visto da lontano, in questa atmosfera fiabesca, anche il colosso, voluto dal signore del luogo per concorrere con l’omologo di Rodi e le piramidi di Giza, pare quasi bello. La location è meravigliosa. Ci siamo accomodati sulla terrazza (quasi) a pelo d’acqua dell’Embarcadero una mezz’oretta prima della scena descritta, quando ancora c’era luce, nell’ora forse più bella. In questo luogo storico della ristorazione cittadina dall’inizio dell’estate è sbarcato Roberto Accarino, bravo chef della scuola dello straordinario Niko Romito, il principe del minimalismo di alta qualità che tanto mi incanta. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - Salerno, all'«Embarcadero», il profumo (e il gusto) del mare

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