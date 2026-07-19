Running la Stralivigno riscrive la propria storia | oltre 1.600 iscritti per un weekend da record
Oltre 1.600 persone si sono iscritte alla Stralivigno 2026, una cifra che supera ogni precedente record di partecipazione. La manifestazione si svolge nel fine settimana e rappresenta un evento di rilievo nel calendario sportivo locale. La partecipazione ha coinvolto atleti e appassionati, rendendo l’evento uno dei più affollati di sempre. La gara si svolge in un contesto montano e si conferma come una delle principali iniziative del settore.
Con oltre 1.600 iscritti, la Stralivigno 2026 ha riscritto la propria storia, frantumando ogni record di partecipazione e confermandosi un appuntamento capace di richiamare a Livigno una community del running sempre più ampia e internazionale, accomunata dalla ricerca di esperienze autentiche e da una cultura dello sport sempre più attenta ed evoluta. Numeri che, nonostante la loro rilevanza, raccontano soltanto parte di una tre giorni intensa, nella quale la gara è rimasta il cuore pulsante di un programma ricco di esperienze, incontri e momenti di condivisione che hanno evidenziato, ancora una volta, il profondo legame tra Livigno e la cultura dell'endurance. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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