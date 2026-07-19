Oltre 1.600 persone si sono iscritte alla Stralivigno 2026, una cifra che supera ogni precedente record di partecipazione. La manifestazione si svolge nel fine settimana e rappresenta un evento di rilievo nel calendario sportivo locale. La partecipazione ha coinvolto atleti e appassionati, rendendo l’evento uno dei più affollati di sempre. La gara si svolge in un contesto montano e si conferma come una delle principali iniziative del settore.

Con oltre 1.600 iscritti, la Stralivigno 2026 ha riscritto la propria storia, frantumando ogni record di partecipazione e confermandosi un appuntamento capace di richiamare a Livigno una community del running sempre più ampia e internazionale, accomunata dalla ricerca di esperienze autentiche e da una cultura dello sport sempre più attenta ed evoluta. Numeri che, nonostante la loro rilevanza, raccontano soltanto parte di una tre giorni intensa, nella quale la gara è rimasta il cuore pulsante di un programma ricco di esperienze, incontri e momenti di condivisione che hanno evidenziato, ancora una volta, il profondo legame tra Livigno e la cultura dell'endurance. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Running, la Stralivigno riscrive la propria storia: oltre 1.600 iscritti per un weekend da record

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Running, Stralivigno 2026: tra un mese la grande classica dell'estate alpinaManca un mese alla Stralivigno 2026, una delle principali manifestazioni sportive dell’estate alpina.

Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks Running: record di iscritti con 40mila runnerIl 18 ottobre si svolgerà la Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks Running con circa 40.

Classifica Stralivigno 2026La Stralivigno 2026 si è svolta il 18 luglio 2026 a Livigno, in provincia di Sondrio. La ventiseiesima edizione della prova di trail running ha proposto una mezza maratona alpina nel cuore dell’estate ... discoveryalps.it

Running, Stralivigno 2026: tra un mese la grande classica dell'estate alpinaManca un mese alla Stralivigno 2026 e Livigno si prepara a vivere una delle manifestazioni più rappresentative della propria estate. Un evento che da oltre venticinque anni racconta il legame profondo ... sportmediaset.mediaset.it