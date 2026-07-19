Ruba al supermercato e aggredisce l' addetto alla vigilanza a calci e pugni 40enne arrestato

Da brescia.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 40 anni, con precedenti e senza fissa dimora, è stato arrestato dopo aver rubato in un supermercato e aver aggredito un addetto alla vigilanza. La polizia è intervenuta su segnalazione di un tentativo di furto in corso presso il punto vendita. L’uomo ha colpito l’addetto con calci e pugni durante il tentativo di fermarlo. È stato condotto in commissariato e tratto in arresto.

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Gli agenti della squadra Volante della Questura hanno arrestato un 40enne bresciano con precedenti, senza fissa dimora. La chiamata al 112, per una rapina in corso, è arrivata dal supermercato Lidl di viale S. Eufemia: l'addetto alla vigilanza aveva bloccato il presunto responsabile di un furto di merce dagli scaffali, salvo poi dirigersi all'uscita ma senza passare dalle casse.  Sul posto, i poliziotti hanno visto il vigilante che cercava di tenere fermo il 40enne, il quale però lo stava aggredendo a calci e pugni all'addome. Gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a ricostruire quanto successo. «Dopo essere stato sorpreso a rubare, peraltro qui lo aveva già fatto, invitato a riconsegnare la merce ha iniziato a colpirmi con violenza, per cercare di fuggire» ha riferito la guardia. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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