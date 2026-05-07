Savona ruba vestiti in centro e aggredisce i poliziotti a calci e pugni | arrestato un 21enne

Da virgilio.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Savona, un giovane di 21 anni è stato fermato dalla polizia dopo aver tentato di rubare abbigliamento in un negozio del centro. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, l’uomo ha reagito aggredendo gli agenti con calci e pugni. È stato quindi arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni. La vicenda si è svolta nel corso di un normale servizio di controllo in zona.

Un arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e una denuncia per tentato furto aggravato a Savona. Un giovane di ventuno anni, di origini straniere, è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre merce da un esercizio commerciale del centro cittadino e aver aggredito gli agenti intervenuti. La segnalazione e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 19.00, quando il personale di un negozio del centro di Savona ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine tramite il Numero Unico di Emergenza 112. La chiamata è partita dopo che un uomo, aggirandosi tra scaffali e camerini con fare sospetto, era stato notato mentre cercava di sottrarre alcuni capi di abbigliamento, già danneggiati e non pagati.🔗 Leggi su Virgilio.it

savona ruba vestiti in centro e aggredisce i poliziotti a calci e pugni arrestato un 21enne
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