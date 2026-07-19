Un uomo di 31 anni è stato ferito con cocci di bottiglia durante una rissa scoppiata fuori da un locale in Valleambrosia, frazione di Rozzano. L'aggressione si è verificata nella serata di ieri, provocando lesioni che hanno richiesto cure mediche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause o sui responsabili dell’episodio.

Rozzano (Milano), 19 luglio 2026 – Ancora una violenta rissa nel Sud Milano. Questa volta il teatro dell'episodio è stata Valleambrosia, frazione di Rozzano al confine con Milano. L'allarme è scattato questa mattina, domenica 19 luglio, intorno alle 11. Per cause ancora in corso di accertamento è scoppiata una violenta lite tra cittadini sudamericani. Uno di loro, presumibilmente un colombiano di 31 anni, è stato colpito più volte probabilmente con un coccio di bottiglia, riportando diverse ferite. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), con un'ambulanza e un'automedica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rozzano, violenta rissa fuori dal locale: 31enne ferito con cocci di bottiglia

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