Violenta rissa nella notte a Noceto | 31enne ferito finisce all' ospedale di Fidenza

Nella serata di venerdì 8 maggio, poco dopo le 22, in via Cavallotti a Noceto, si è verificata una violenta rissa. Durante l’evento, un uomo di 31 anni è rimasto ferito e è stato trasportato all’ospedale di Fidenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto.

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Una violenta rissa si è sviluppata, nella serata di venerdì 8 maggio in via Cavallotti a Noceto. Erano da poco passate le 22.30 quando, per cause al vaglio dei carabinieri, si è scatenata la violenza davanti ad un'abitazione. Un giovane di 31 anni è stato soccorso dal personale sanitario del 118.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Terrore a Savona: rissa violenta in pieno centro, un ferito all’ospedale? Cosa sapere Rissa in centro a Savona ieri alle 15:30 con un ferito all'Ospedale San Paolo. Leggi anche: Violenta aggressione a un minore: il ragazzo ferito gravemente al volto finisce in ospedale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fendenti al collo e rissa a Porta Genova: 30enne operato d'urgenza, altri due feriti; Barletta, maxi rissa in piazza: dopo un anno scattano le misure cautelari per undici giovani VIDEO; Maxi rissa all'esterno di un bar, botte da orbi nello scontro tra barlettani e cerignolani: 11 arresti; Risse e pestaggi, una notte di violenza nel Lodigiano. Omicidio di Induno Olona, salgono a cinque gli arresti per la rissa costata la vita a Enzo AmbrosinoSi allarga l’inchiesta sulla rissa sfociata nell’omicidio di Enzo Ambrosino, avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 aprile a Induno Olona. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ... laprovinciadivarese.it Barletta: 11 giovani coinvolti in rissa violenta e tentata rapina, scattano misure cautelari11 giovani coinvolti in una violenta rissa a Barletta sono stati colpiti da misure cautelari, con arresti e obblighi di presentazione. L'indagine riguarda anche una tentata rapina. lamilano.it I Carabinieri della Compagnia di Camerino hanno denunciato in stato di libertà tre cittadini di origini egiziane, coinvolti in una violenta rissa scoppiata all’interno di un cantiere della zona. lamilano.it/macerata/camer… x.com Rissa di massa che coinvolge il personale di sicurezza e i giocatori di Corinthians e Palmeiras dopo il fischio finale della partita di campionato brasiliano reddit