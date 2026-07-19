RoofyCamp la principale community italiana di tende da tetto è nata a Bonate Sopra

RoofyCamp, la più grande community italiana dedicata alle tende da tetto, si è costituita a Bonate Sopra. La presenza di tende da tetto è comune tra chi pratica campeggio, turismo outdoor o overlanding. La community si rivolge a appassionati di queste attività, offrendo supporto e condivisione di esperienze. Non sono stati comunicati dettagli sui membri o sulle iniziative in corso.

Se avete frequentato almeno una volta un campeggio o praticato turismo outdoor o l’overlanding, avrete certamente avuto l’occasione di vedere una “tenda da tetto”. Letteralmente, una tenda che viene posizionata sopra il tettuccio delle auto. Si tratta di un modo di viaggiare sempre più popolare, soprattutto nel nord Europa, ma che sta sempre più prendendo piede anche in Italia. E il merito è anche di RoofyCamp, una delle principali community italiane interamente dedicate al tema. A crearla è stata Fabrizio Oddo, operaio metalmeccanico bergamasco, originario della Sicilia ma residente a Bonate Sopra, da sempre appassionato di viaggi all’aria aperta e che ha trasformato quello che era un profondo interesse in qualcosa di più grande, che coinvolge circa 7. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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