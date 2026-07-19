Nella mattinata, un grande striscione è stato appeso allo stadio della squadra di calcio, con la scritta: “Teniamoci stretto Lorenzo”. I tifosi esprimono così il desiderio che il centrocampista rimanga nella squadra, in un momento in cui il mancato rinnovo di un altro giocatore, trasferitosi in una squadra rivale, ha alimentato le discussioni. Lo striscione evidenzia il valore attribuito al giocatore dai sostenitori.

I tifosi della Roma vogliono che Lorenzo Pellegrini rimanga in giallorosso: nella mattinata è stato posto uno striscione a Trigoria dai contenuti eloquenti, anche alla luce del mancato rinnovo di Zeki Celik poi approdato alla Juventus: “Fare un errore può succedere. ripeterlo vuol dire approssimazione. Teniamoci stretto Lorenzo!" Quello che ora tiene banco è il rinnovo del centrocampista, al momento non più legato ai capitolini dopo la scadenza del contratto datata 30 giugno 2026. Le trattative sono in atto, ma la lentezza con cui il tutto sta procedendo ha generato malcontento nell'ambiente. Non solo nell'ambiente, perché anche Gian Piero Gasperini ha parlato chiaramente dicendo che serve più celerità. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Romanisti dalla parte di Pellegrini, striscione a Trigoria: "Teniamoci stretto Lorenzo"

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