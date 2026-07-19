Roma top model del futuro sfilano a Santo Spirito in Sassia | Non sempre vince la bellezza serve soprattutto personalità

A Roma, giovani aspiranti top model hanno sfilato a Santo Spirito in Sassia. Durante l’evento, è stato sottolineato che il successo nel mondo della moda non dipende solo dalla bellezza tradizionale, ma soprattutto dalla personalità. Si evidenzia come una presenza forte, un’originalità nel camminare e un segno distintivo siano più importanti di tratti del viso convenzionali. La sfilata ha messo in luce che l’unicità può fare la differenza nel percorso professionale.

«L’ingrediente per avere successo nella carriera di top model oggi non è avere tratti del viso regolari, occhi verdi o una bellezza classica, ma una personalità forte, ben definita: lasciare una traccia che si ricordi, una camminata che non fa nessuno, un segno di originalità». Paolo Barbieri, ceo di Elite World Group, (la più grande agenzia di model management al mondo) ha appena premiato Keira Ann Alvares Ganapathy, indiana di 19 anni e il sedicenne danese Otto Vadskaer, vincitori a Santo Spirito in Sassia, del concorso Elite Model Look in scena al Santo Spirito in Sassia, che ha visto sfilare 50 ragazzi dai 16 ai 22 anni di 22 nazionalità diverse. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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