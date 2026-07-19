roma striscione per pellegrini

A Trigoria, i tifosi della Roma hanno srotolato uno striscione dedicato al capitano, Pellegrini. Lo striscione esprime chiaramente il desiderio di evitare una situazione simile a quella di Celik, riferimento a un precedente acquisto. La presenza del messaggio è visibile ai passanti e ai membri della squadra durante l’allenamento. La tifoseria ha manifestato così il proprio sostegno e la speranza di vedere il capitano rimanere in squadra.

A Trigoria i tifosi giallorossi hanno esposto uno striscione per il capitano: non vogliono un Celik-bis. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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I tifosi della Roma chiedono a gran voce il rinnovo di Pellegrini

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