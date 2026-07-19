Roma Fitta rete di controlli antidroga dei Carabinieri 12 arresti in diversi quartieri della Capitale

Notizia in breve

I Carabinieri di Roma hanno effettuato una serie di controlli antidroga in diversi quartieri della città, portando all’arresto di dodici persone. Le operazioni sono state condotte nel corso di diverse attività di pattugliamento e perquisizione, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. I soggetti sono stati fermati e arrestati per detenzione e spaccio di droga. Le forze dell’ordine hanno sequestrato diverse quantità di sostanze stupefacenti durante le operazioni.