Roggero Raffaele Sollecito | Io mai risarcito cortocircuito devastante

Raffaele Sollecito afferma di non aver mai ricevuto risarcimenti dopo la condanna e di trovarsi in una situazione di cortocircuito devastante. Dopo quasi quattro anni in carcere, è stato assolto in appello dall’accusa di omicidio di una studentessa straniera. La sua dichiarazione si concentra sulla mancanza di risarcimenti e sulla complessità della sua esperienza legale. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi giudiziari successivi o su altri risarcimenti.

Raffaele Sollecito, che restò in carcere per quasi 4 anni prima di venire assolto in appello dalle accuse di omicidio di Meredith Kercher, dice la sua sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio in provincia di Cuneo il 28 aprile del 2021. Roggero è stato condannato anche al risarcimento nei confronti dei parenti dei rapinatori. Ed è proprio su questo punto che si sofferma Sollecito. Sentito dall' Ansa, il 42enne ha detto di non essere mai stato risarcito per l'ingiusta detenzione di quasi quattro anni tra l'arresto durante le indagini sul delitto di Perugia e la prima sentenza d'appello che finì per scagionare sia lui che Amanda Knox. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Roggero, Raffaele Sollecito: «Mai stato risarcito per i miei 4 anni in carcere»

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