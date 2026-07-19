Raffaele Sollecito, assolto definitivamente dall’accusa di omicidio, non ha mai ricevuto un risarcimento per i quasi quattro anni di ingiusta detenzione, che vanno dall’arresto fino alla prima sentenza di appello che lo scagionò. Mentre si discute di mobilitazioni per i rapinatori coinvolti in un altro caso, egli evidenzia come ci siano differenze nel trattamento legale e nelle risposte giudiziarie.

Definitivamente assolto per l'omicidio di Meredith Kercher, Raffaele Sollecito non è mai stato risarcito per l'ingiusta detenzione di quasi quattro anni tra l'arresto durante le indagini sul delitto compiuto a Perugia e la prima sentenza sentenza d'appello che scagionò lui e Amanda Knox. «Un cortocircuito logico e morale devastante per la fiducia nella Giustizia» dice ora con l'Ansa commentando il risarcimento stabilito per i familiari dei rapinatori vittime del gioielliere Mario Roggero. Sollecito parla di «una delle ferite più incomprensibili e amare del nostro sistema giudiziario». «La contraddizione è clamorosa e, dal mio punto di vista, inaccettabile» aggiunge. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Raffaele Sollecito: «Io arrestato, assolto e mai risarcito. Ma ci si mobilita per i rapinatori del caso Roggero: è un cortocircuito morale»

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