Raffaele Sollecito | Io arrestato assolto e mai risarcito Ma ci si mobilita per i rapinatori del caso Roggero | è un cortocircuito morale

Da bari.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Raffaele Sollecito, assolto definitivamente dall’accusa di omicidio, non ha mai ricevuto un risarcimento per i quasi quattro anni di ingiusta detenzione, che vanno dall’arresto fino alla prima sentenza di appello che lo scagionò. Mentre si discute di mobilitazioni per i rapinatori coinvolti in un altro caso, egli evidenzia come ci siano differenze nel trattamento legale e nelle risposte giudiziarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Definitivamente assolto per l'omicidio di Meredith Kercher, Raffaele Sollecito non è mai stato risarcito per l'ingiusta detenzione di quasi quattro anni tra l'arresto durante le indagini sul delitto compiuto a Perugia e la prima sentenza sentenza d'appello che scagionò lui e Amanda Knox. «Un cortocircuito logico e morale devastante per la fiducia nella Giustizia» dice ora con l'Ansa commentando il risarcimento stabilito per i familiari dei rapinatori vittime del gioielliere Mario Roggero. Sollecito parla di «una delle ferite più incomprensibili e amare del nostro sistema giudiziario». «La contraddizione è clamorosa e, dal mio punto di vista, inaccettabile» aggiunge. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

raffaele sollecito io arrestato assolto e mai risarcito ma ci si mobilita per i rapinatori del caso roggero 232 un cortocircuito morale
© Bari.corriere.it - Raffaele Sollecito: «Io arrestato, assolto e mai risarcito. Ma ci si mobilita per i rapinatori del caso Roggero: è un cortocircuito morale»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Raffaele Sollecito torna a parlare dell'omicidio di Meredith Kercher: "Sette italiani su dieci pensano ancora che io sia colpevole"Dopo più di dieci anni dall’assoluzione definitiva, Raffaele Sollecito è tornato a parlare pubblicamente dell’omicidio di Meredith Kercher.

Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi»Il governo ha dichiarato che chi commette un reato non può ricevere un risarcimento.

raffaele sollecito raffaele sollecito io arrestatoRoggero, Raffaele Sollecito: Io assolto per l'omicidio di Meredith e mai risarcito. C'è un cortocircuito moraleDefinitivamente assolto per l'omicidio di Meredith Kercher, Raffaele Sollecito non è mai stato risarcito per l'ingiusta detenzione ... msn.com

raffaele sollecito raffaele sollecito io arrestatoOmicidio Kercher, Raffaele Sollecito: Io, assolto e mai risarcito. Con il caso Ruggero un cortocircuito moraleDefinitivamente assolto per l'omicidio di Meredith Kercher, Raffaele Sollecito non è mai stato risarcito per l'ingiusta detenzione di quasi quattro anni tra l'arresto durante le indagini sul delitto c ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web