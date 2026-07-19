I legali delle famiglie delle persone uccise durante una rapina hanno avviato azioni legali per ottenere risarcimenti civili, arrivando al pignoramento dei beni. La decisione segue le dichiarazioni della premier, che ha ribadito la tutela di chi viene condannato due volte, perdendo libertà, affetti e patrimonio. Le parti coinvolte stanno procedendo con le richieste di risarcimento.

E sì che la premier Meloni lo ha anche appena ribadito: va tutelato chi viene condannato due volte, perdendo affetti, libertà e patrimonio di una vita. Invece, non c’è pace per Mario Roggero. Dopo la pesantissima condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, per il gioielliere di Grinzane Cavour si apre un nuovo, drammatico fronte: quello del risarcimento economico. Un aspetto della vicenda giudiziaria tutt’altro che secondario che rischia di trasformarsi e apparire come un vero e proprio accanimento, aprendo un nuovo, drammatico fronte che travolge anche il patrimonio del gioielliere e della sua famiglia, costruito in una vita di lavoro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Roggero, i legali dei parenti dei rapinatori uccisi azionano il turbo per i risarcimenti civili: ora pignoriamo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uccise due rapinatori. Condannato in via definitiva il gioielliere Roggero.

Notizie e thread social correlati

Ora i parenti dei rapinatori pignorano la casa a RoggeroI parenti dei rapinatori hanno avviato procedure di pignoramento sulla casa di Roggero.

Caso Mario Roggero, la sorella di uno dei rapinatori uccisi rompe il silenzioLa sorella di uno dei rapinatori uccisi durante la rapina in una gioielleria ha parlato pubblicamente, rompendo il silenzio.

Temi più discussi: Mario Roggero condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; Mario Roggero verso il carcere: Portate avanti la mia battaglia. Lo sfogo social per salutare i sostenitori, ma in serata i legali lo convincono a non consegnarsi ancora; Caso Roggero, via Arenula smentisce l'avvio dell'iter per la grazia, la moglie deposita l'istanza.

Stanno letteralmente sradicando tutto ciò che la famiglia Roggero possiede. Questo è un attacco alla sovranità dei beni. 700 mila euro alla famiglia dei rapinatori è un furto, una violenza atroce. Per non parlare delle case pignorate per pagare tutte le spese leg x.com

I soldi trasferiti in Tunisia, il debito e la minaccia (con la pistola) al fidanzato della figliaNel 2024 gli erano stati bloccati 50 mila euro trasferiti su un suo conto aperto in Tunisia. La perizia: Era rimasto traumatizzato dopo una violenta rapina subita nel 2015 ... msn.com

Caso Roggero, pronti i pignoramenti per il gioielliere. I legali delle vittime: Beni nel mirino, non ha versato un euroI legali delle vittime puntano alle proprietà dell'uomo per recuperare i 480mila euro di risarcimenti stabiliti dalla sentenza definitiva ... affaritaliani.it