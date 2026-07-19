ora i parenti dei rapinatori pignorano la casa a roggero

I parenti dei rapinatori hanno avviato procedure di pignoramento sulla casa di Roggero. Gli avvocati preparano azioni esecutive per ottenere risarcimenti milionari, sostenendo che l'uomo possiede diverse proprietà e ha raccolto ingenti fondi. Nel frattempo, l’orefice ha trascorso il primo giorno in carcere, condividendo la cella con un trafficante di droga più anziano.

Avvocati pronti a far scattare le azioni esecutive per i risarcimenti milionari: «Ha diverse proprietà e ha raccolto tanti fondi». Primo giorno in carcere per l’orefice: divide la cella con un trafficante di droga più anziano. «Mi trattano bene, devo resistere». La casa dove abitava insieme alla moglie Mariangela fino a venerdì, quando è entrato in carcere, è già nelle mani dell’autorità giudiziaria insieme a un altro immobile della famiglia. E si attendono i pignoramenti già annunciati dai legali della difesa che battono cassa. Per ben 15 persone. Tra mogli, figli, madri, fratelli e sorelle, e persino il patrigno di una delle vittime, Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino. 🔗 Leggi su Laverita.info

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