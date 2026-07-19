Rivolta contro il resort di Kushner I ‘fenicotteri’ ora sfidano Rama

Da quasi cinquanta giorni Tirana è attraversata dalla “rivoluzione dei fenicotteri”, nata contro il progetto di un resort da 1,6 miliardi di euro a Zvërnec, nell’area protetta di Vjosa-Narta, e diventata una protesta contro il governo di Edi Rama e il sistema politico post-comunista. I manifestanti chiedono le dimissioni del premier, un esecutivo tecnico, elezioni anticipate e modifiche al Codice elettorale. Contestano le norme sulle aree protette, sul patrimonio culturale e sugli investimenti strategici, accusando il Parlamento di avere indebolito nel 2024 le tutele ambientali per favorire il progetto legato al fondo di Jared Kushner, genero di Donald Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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