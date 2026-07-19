Ripescaggi in Serie D la graduatoria | le squadre a rischio con la Covisod e quelle che possono salire

Sora e Valmontone sono state escluse dall’iscrizione alla prossima stagione di Serie D e non prenderanno parte al campionato. La graduatoria dei ripescaggi, pubblicata recentemente, indica quali squadre sono a rischio di esclusione a causa di questioni legate alla Covisod e quali invece potrebbero ottenere il ripescaggio e salire di categoria. La decisione definitiva sulla composizione del campionato sarà comunicata nelle prossime settimane.

Sul gong delle iscrizioni al prossimo campionato di Serie D sono rimaste ufficialmente fuori Sora e Valmontone, che quindi non saranno ai nastri di partenza. Il Lazio perde dunque due club. I posti liberi diventano pertanto quattro, e a beneficiarne dovrebbero essere: Lascaris, Imolese, Fiorenzuola e Derthona. In attesa di ulteriori posti liberi ci sono il Grassina e la Castellanzese in pole position. Attenzione alle richieste incomplete e bocciate inizialmente dalla Covisod. Tra queste, il Fasano ha già ufficializzato i problemi ma ha dichiarato che presenterà ricorso (c'è tempo sino al 23 luglio), che diventa la prossima data chiave. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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