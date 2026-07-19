Rimini c’è un solo pretendente La cordata scalda i motori Ora la palla passa al sindaco

Un solo gruppo ha presentato un’offerta per il progetto di rilancio della struttura. La proposta è stata consegnata al sindaco, che ora deve valutarla. Le altre cordate non hanno ancora fatto passi avanti o hanno rinunciato. La gara si concentra su questa unica proposta, mentre le rotte alternative sembrano essere state abbandonate o non più percorribili. La decisione finale spetta al primo cittadino, che dovrà decidere se accettare o meno l’offerta.

Tante rotte tracciate sulla carta, molte sirene affascinanti a catturare l’attenzione, per poi riscoprire che l’orizzonte reale è decisamente più stretto del previsto. Per settimane attorno al capezzale del calcio riminese è andata in scena la classica sfilata di nomi altisonanti: si è evocato il coinvolgimento dei fratelli Carnevali, si è accarezzato il sogno dal nome suggestivo di Alessandro Del Piero, e lo stesso assessorato allo Sport aveva ventilato l’esistenza di ben dieci gruppi pronti a darsi battaglia per accaparrarsi il club. Alla fine, però, il lungo elenco di pretendenti si è progressivamente assottigliato fino a ridursi a un’unica proposta concreta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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