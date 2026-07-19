Un sabato di manifestazioni ha visto ancora una volta la presenza di supporter di Hamas che esibivano slogan e bandiere. La mobilitazione si è concentrata sulla difesa degli indagati sospettati di aver fornito finanziamenti al gruppo terroristico, con eventi organizzati in diverse città. La polizia ha monitorato le manifestazioni, che si sono svolte senza incidenti rilevanti. Nessuna azione giudiziaria è stata annunciata o effettuata durante la giornata.

Un altro sabato di attacchi e slogan eversivi. Non si ferma la mobilitazione pro Pal a sostegno degli indagati sospettati di finanziare il gruppo terroristico Hamas. Anzi, rilancia. Per il fine settimana sono stati organizzati presidi davanti ad alcuni istituti penitenziari italiani. Nel mirino finiscono ancora una volta lo Stato e la magistratura, accusati di «criminalizzare la solidarietà alla Palestina». L'appello è firmato da Italia Global Sumud Flotilla, Api Italia, Giovani Palestinesi e Udap. «Contro la repressione di Stato e la criminalizzazione della solidarietà alla Palestina rompiamo l'isolamento dei prigionieri palestinesi in Italia», scrivono gli organizzatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Riecco gli show pro Pal per i finanziatori di Hamas in cella

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