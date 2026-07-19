ricci accostato alla juve come cambierebbe il centrocampo con il suo arrivo

Il nome di Ricci è stato collegato alla Juventus, in vista di possibili movimenti di mercato. Attualmente, il Milan non sembra interessato a ingaggiarlo. La possibile aggiunta di Ricci potrebbe influenzare la composizione del centrocampo, ma non ci sono conferme ufficiali sulle trattative in corso. La situazione rimane aperta e senza annunci ufficiali da parte dei club coinvolti.

di Francesco Spagnolo A sorpresa il nome di Ricci è stato accostato alla Juve. Il Milan non sembra intenzionato a puntare su di lui. E’ il nome giusto?. Il calciomercato della Juventus potrebbe registrare un rinforzo importante per il centrocampo. I bianconeri sono stati accostati a Ricci, un profilo che porterebbe ordine, fluidità di manovra e una superiore capacità di gestire il pallone sotto pressione. L’innesto del centrocampista risolverebbe la necessità dei bianconeri di trovare un vero e proprio regista capace di dettare i tempi di gioco. L’inserimento di Ricci offre a Spalletti diverse opzioni di posizionamento in campo. In un... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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