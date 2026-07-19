L’ufficio postale di San Piero riaprirà domani dopo un periodo di chiusura. La riapertura segna la fine di disagi e polemiche legate alla chiusura temporanea. L’attività dell’ufficio riprenderà regolarmente, consentendo ai residenti di accedere ai servizi postali. La struttura sarà nuovamente operativa senza interruzioni o limitazioni. La riapertura è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno confermato il ripristino delle attività.

Domani San Piero a Sieve, nel comune di Scarperia e San Piero, avrà nuovamente a disposizione il proprio ufficio postale. E andranno così in archivio disagi e polemiche che hanno accompagnato i lavori, per la scelta di Poste Italiane di non prevedere uno sportello temporaneo, ma piuttosto di dirottare gi utenti sanpierini a Borgo San Lorenzo, peraltro con orari ridotti rispetto ai borghigiani; polemiche poi rinfocolate dallo slittamento del termine dei lavori. Ora comunque ci siamo. L’ufficio postale in via Don Giovanni Minzoni, completamente ristrutturato, riapre e sarà uno sportello di tipologia " Polis - Casa dei Servizi Digitali ", l’iniziativa ideata da Poste Italiane per offrire un nuovo servizio nei comuni sotto i 15 mila abitanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riapre l’ufficio postale di San Piero. Archiviati disagi e polemiche

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