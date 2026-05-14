L’ufficio postale di Moie riapre al pubblico

L’ufficio postale di Moie ha riaperto al pubblico dopo aver concluso i lavori di ristrutturazione. I lavori sono stati realizzati seguendo la tipologia Polis, e l’attività è tornata regolarmente disponibile per i cittadini. La riapertura si inserisce in un intervento volto a migliorare i servizi e le strutture dell’ufficio. La data precisa della riapertura non è stata comunicata, ma l’attività è ripresa senza interruzioni.

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