L’ufficio postale di Moie riapre al pubblico
L’ufficio postale di Moie ha riaperto al pubblico dopo aver concluso i lavori di ristrutturazione. I lavori sono stati realizzati seguendo la tipologia Polis, e l’attività è tornata regolarmente disponibile per i cittadini. La riapertura si inserisce in un intervento volto a migliorare i servizi e le strutture dell’ufficio. La data precisa della riapertura non è stata comunicata, ma l’attività è ripresa senza interruzioni.
MAIOLATI SPONTINI - dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di Piazza della Repubblica snc finalizzati ad accogliere anche tutti i principali.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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