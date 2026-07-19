Repubblica | I cento anni del Napoli Video sui monumenti fuochi e bande popolari

Il Napoli si appresta a festeggiare il suo centenario con un evento che coinvolgerà tutta la città. La celebrazione prevede un video che mostra monumenti, fuochi d’artificio e bande popolari. La manifestazione è prevista nei prossimi giorni e coinvolgerà diverse aree urbane. La produzione del video è stata annunciata e sarà parte delle iniziative ufficiali per i cento anni del club. La data precisa e i dettagli dell’evento non sono stati ancora comunicati.

Il Napoli si prepara a festeggiare i suoi cento anni con una grande celebrazione che coinvolgerà l’intera città. Alessio Gemma, sulle pagine di la Repubblica Napoli, racconta che il programma del Centenario culminerà il 1° agosto con una serie di eventi organizzati dal club in collaborazione con Regione Campania e Comune di Napoli, che sosterranno economicamente l’iniziativa con un investimento complessivo di circa 500 mila euro. Secondo Alessio Gemma di la Repubblica Napoli, tutto prenderà il via con una lunga processione nel centro cittadino. Il corteo, che attraverserà circa un chilometro da piazza Carità a piazza del Plebiscito, sarà animato da bande popolari, sbandieratori, bambini e dalla partecipazione dei tradizionali Gigli di Barra e di Nola, simboli del patrimonio folkloristico e religioso della Campania. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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