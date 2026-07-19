Francesco Nunziata, allenatore di calcio, è tornato a lavorare nella sua città, Nola. Dopo aver trascorso diversi anni in altre località, ha deciso di riprendere il suo ruolo nel club locale. La sua scelta è motivata dalla volontà di tornare a lavorare nella propria città natale. Nunziata ha dichiarato che è il momento giusto per questa decisione.

“È il momento giusto per tornare a casa”. Francesco Nunziata a quasi quarant’anni ha deciso che era il momento per lavorare di nuovo nella sua Nola, e da qualche mese ha preso in mano la cucina del migliore ristorante della città dell’hinterland napoletano, Re, Santi e Leoni, inaugurato nel 2020 nel centro storico della città natale di Giordano Bruno e presto insignito della stella Michelin grazie al lavoro di Luigi Salomone. Ora c’è Nunziata, che dopo una ventina di anni trascorsi alla corte del grande Heinz Beck, dapprima alla Pergola di Roma, poi a Londra e Milano e infine al Castello di Fighine, in Toscana, ha il compito di non far rimpiangere Salomone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Re, Santi e Leoni, Nunziata torna a Nola

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