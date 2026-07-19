Re Carlo ha incontrato la famiglia del Principe Harry, inclusi Harry e Meghan, in un tentativo di chiarire la situazione sulla sicurezza. L’incontro si sarebbe svolto con tutti i membri della famiglia reale presenti, ma non sono stati resi pubblici dettagli sui risultati. La riunione è arrivata a poche settimane da tensioni pubbliche sulla protezione dei Sussex, che avevano criticato le misure di sicurezza offerte dal Regno Unito.

L’incontro tra Re Carlo e la famiglia del Principe Harry al gran completo avrebbe dovuto risolvere uno dei nodi ancora irrisolti del rapporto tra Buckingham Palace e i Sussex, la questione della sicurezza. Ma secondo i tabloid inglesi la polemica montata da Harry e Meghan è semplicemente “ridicola”, come hanno dimostrato i fatti di questi giorni. Re Carlo, l’incontro con Harry e Meghan e la polemica “ridicola”. Il successo del viaggio discreto del Principe Harry in Gran Bretagna dimostra che l’anonimato è in realtà la migliore forma di sicurezza, non la protezione della polizia 24 ore su 24: sono le parole del giornalista ed esperto reale Richard Kay del Daily Mail, che ritorna su uno dei nodi irrisolti della Famiglia Reale. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Re Carlo, l’incontro con Harry e Meghan che rende “ridicola” la polemica sulla loro sicurezza

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