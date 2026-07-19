Re Carlo l’incontro con Harry e Meghan che rende ridicola la polemica sulla loro sicurezza

Da dilei.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Re Carlo ha incontrato la famiglia del Principe Harry, inclusi Harry e Meghan, in un tentativo di chiarire la situazione sulla sicurezza. L’incontro si sarebbe svolto con tutti i membri della famiglia reale presenti, ma non sono stati resi pubblici dettagli sui risultati. La riunione è arrivata a poche settimane da tensioni pubbliche sulla protezione dei Sussex, che avevano criticato le misure di sicurezza offerte dal Regno Unito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’incontro tra Re Carlo e la famiglia del Principe Harry al gran completo avrebbe dovuto risolvere uno dei nodi ancora irrisolti del rapporto tra Buckingham Palace e i Sussex, la questione della sicurezza. Ma secondo i tabloid inglesi la polemica montata da Harry e Meghan è semplicemente “ridicola”,  come hanno dimostrato i fatti di questi giorni. Re Carlo, l’incontro con Harry e Meghan e la polemica “ridicola”. Il successo del viaggio discreto del Principe Harry in Gran Bretagna dimostra che l’anonimato è in realtà la migliore forma di sicurezza, non la protezione della polizia 24 ore su 24: sono le parole del giornalista ed esperto reale Richard Kay del Daily Mail,  che ritorna su uno dei nodi irrisolti della Famiglia Reale. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Harry e Meghan.

re carlo l8217incontro con harry e meghan che rende ridicola la polemica sulla loro sicurezza
© Dilei.it - Re Carlo, l’incontro con Harry e Meghan che rende “ridicola” la polemica sulla loro sicurezza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Re Carlo incontra a sorpresa Harry, Meghan e i figli. Non li vedeva da 4 anni.

Video Re Carlo incontra a sorpresa Harry, Meghan e i figli. Non li vedeva da 4 anni.

Notizie e thread social correlati

“Re Carlo ospiterà Harry, Meghan e i nipoti in una delle sue residenze per garantirgli la sicurezza. Ci sono segnali di ‘disgelo’ tra loro”: il retroscenaRe Carlo ha deciso di ospitare Harry, Meghan e i loro figli in una delle sue residenze per motivi di sicurezza.

Harry e Meghan riabbracciano re Carlo: incontro privato con Archie e Lilibet a HighgroveHarry e Meghan hanno incontrato re Carlo, regina Camilla, Archie e Lilibet in un incontro privato a Highgrove.

Temi più discussi: Re Carlo e l'incontro con Harry, Meghan e bimbi: non è stata una resa, ma un modo per vedere i nipoti; Re Carlo e Harry: nessuna riconciliazione dopo l'incontro privato; Harry vede Carlo con Meghan e i figli, il gesto di pace del principe ribelle; Harry e Re Carlo, pace fatta? La verità dietro l'incontro a Highgrove: cosa cambia adesso.

re carlo l incontroPerché Camilla era presente all'incontro tra Harry e re Carlo (e cosa significa davvero)Secondo le ultime indiscrezioni, Camilla avrebbe partecipato all'incontro tra Harry, Meghan e re Carlo. Ecco perché la sua presenza potrebbe essere decisiva. cosmopolitan.com

re carlo l incontroRe Carlo: incontro a sorpresa con Harry, Meghan e i nipotini. Non li vedeva dal 2022Un incontro privato e particolarmente atteso quello tra Re Carlo e la famiglia del principe Harry. Il Re ha visto i nipotini dopo quattro anni. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web