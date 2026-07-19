Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 19 luglio

Il Leeds ha mostrato interesse per Stones, un giocatore attualmente in Premier League, con possibilità di trasferimento alla Juve. Nel frattempo, l’allenatore di una squadra di Serie A ha confermato l’addio di un difensore turco, ringraziandolo per il contributo fornito e annunciando un rafforzamento nel suo ruolo. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle cifre delle operazioni.

Il futuro di Stones potrebbe essere ancora in Premier League: il Leeds sul giocatore accostato alla Juve. Le ultime sull’affare Gasperini saluta Celik: «Lo ringrazio per quello che ha fatto, ma sono certo che in quel ruolo ci rinforzeremo. Spero nel rinnovo di Pellegrini» Richarlison può essere l’attaccante giusto per Spalletti? Pro e contro dell’eventuale operazione Ekhator ora freme: l’ex Genoa punta alla conferma in rosa e lancia la sfida a David. Lo scenario Daffara si presenta a Parma: «I soldi spesi per me? Non guardo le cifre, mi sento pronto. Buffon il mio idolo» Juventus Women, ufficiali le cessioni a titolo definitivo di Cascarino e Harviken: ecco il comunicato del club bianconero Juve Primavera, Contarini all’addio: è ufficiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026

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