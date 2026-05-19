Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 19 maggio
Oggi i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alla Juventus, con le prime pagine che riportano notizie e aggiornamenti riguardanti la squadra. La rassegna stampa di martedì 19 maggio include articoli su eventi recenti, risultati e possibili sviluppi futuri, offrendo un quadro completo delle tematiche attualmente all’attenzione dei media sportivi. Le pagine dei quotidiani mostrano fotografie, titoli e brevi commenti che riflettono le principali questioni legate alla società calcistica.
Ennesima rivoluzione Juventus? Ecco il primo nome da cui ripartire: non è Spalletti Conte via dal Napoli? Il confronto con De Laurentiis sarebbe già avvenuto in gran segreto, sullo sfondo la Juve: ultime Calciomercato Juve, per Comolli un fallimento dopo l’altro: i numeri dei suoi acquisti sono impietosi, non si salva quasi nessuno Come giocherebbe la Juventus con i soli calciatori cresciuti nel settore giovanile? La TOP 11 degli ultimi 10 anni – VIDEO di Marco Baridon Juventus Women, Canzi: «Soddisfatto della prestazione. Adesso ci attende una finale che può dare tanto» Juventus Women, Bonansea da record: è diventata la giocatrice all-time con più presenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Le prime pagine dei quotidiani 04 Maggio 2026
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