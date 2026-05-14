Dà in escandescenze in casa e si scaglia contro la madre

Una persona ha avuto una crisi di rabbia in casa, durante la quale ha distrutto alcuni oggetti e ha urlato contro la madre. Dopo aver scagliato oggetti, ha rivolto insulti e minacce alla donna. L’episodio si è verificato in un’abitazione, senza che ci siano stati feriti o danni gravi alle persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la situazione e riportare la calma. La persona è stata successivamente condotta in un luogo sicuro.

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