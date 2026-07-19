È stato pubblicato un quiz che invita a ricordare tutte le squadre finaliste della Coppa del Mondo maschile e femminile fin dal 1930. L’iniziativa coincide con l’ultimo giorno della manifestazione, che si sta concludendo. Il quiz permette di mettere alla prova le proprie conoscenze sulle finali delle diverse edizioni del torneo, coinvolgendo sia le competizioni maschili che quelle femminili.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: È l’ultimo giorno della Coppa del Mondo e abbiamo un quiz straordinario per te! Mentre ti riscaldi per l’evento clou, puoi mettere alla prova le tue conoscenze calcistiche nominando tutti i finalisti della Coppa del Mondo – maschile e femminile – sin dalla prima edizione del torneo nel 1930. Nel complesso, c’è 62 squadre per citare, ma poiché esistono diversi duplicati, ti abbiamo dato solo cinque minuti per completare questo! Dovrebbe metterti dell’umore giusto per il grande evento più tardi! Non dimenticare di farci sapere come ti sei trovato e di inviarlo ai tuoi amici così anche loro potranno provarci! Potrebbe piacerti Giocare per la tua nazione una volta è una sensazione speciale, ma è ancora più speciale farlo 50 volte. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Quiz sul calcio! Tutte le squadre di ogni finale di Coppa del Mondo, comprese quelle femminili

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