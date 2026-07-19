Nell’estate del 1849, Giuseppe Garibaldi si rifugiò a Santa Maria delle Grazie, appena fuori le mura di Arezzo, dopo che la città aveva respinto le sue richieste di aiuto. Quella notte, dal colle vicino, osservò i tetti, i campanili e le porte chiuse di una città che sperava di trovare alleata e che invece gli voltò le spalle. Garibaldi e Anita rimasero lì per alcune ore, in silenzio.

D’Ascoli Una collina, appena fuori dalle mura di Arezzo, mostra tutta la città. Da Santa Maria delle Grazie, nell’estate del 1849, per una notte, Giuseppe Garibaldi osservò i tetti, i campanili e le porte sbarrate di una città che aveva sperato di trovare amica e che invece gli voltò le spalle. Fu una sosta di poche ore, ma destinata a entrare nella storia. Da una parte un manipolo di uomini esausti, reduci dalla disperata difesa della Repubblica Romana e dall’altra una comunità impaurita, fedele al Granducato di Toscana e terrorizzata dall’idea che l’arrivo dei garibaldini potesse trascinare Arezzo in una guerra già perduta. Due Italie si guardarono da lontano senza incontrarsi mai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quando la città respinse l’Eroe dei Due Mondi. Garibaldi si rifugiò a Santa Maria con Anita

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