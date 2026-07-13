Roma | controlli a Citta’ Giardino e Santa Maria del Soccorso quattro arresti e due denunce

A Roma, nei quartieri Città Giardino e Santa Maria del Soccorso, i carabinieri hanno effettuato controlli che hanno portato all’arresto di quattro persone, alla denuncia di due e alla segnalazione di cinque. Durante le operazioni sono stati sequestrati oltre 60 grammi di droga. Le attività si sono concentrate sul contrasto alla criminalità diffusa nelle zone interessate.

Quattro persone sono state arrestate, due denunciate e cinque segnalate, con oltre 60 grammi di droga sequestrati. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nei quartieri Città Giardino, Santa Maria del Soccorso e nelle zone limitrofe di Roma, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità diffusa. Le operazioni, condotte dai militari della compagnia Montesacro, si sono svolte in conformità con le linee strategiche stabilite dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nel contesto del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In totale, sono state identificate 109 persone e controllati 60 veicoli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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