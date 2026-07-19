Negli anni '90, un servizio televisivo mostrava scene di violenza e linguaggio scurrile, suscitando scandalo tra genitori e autorità. A quell’epoca, le serie animate come i Simpson e le Tartarughe Ninja erano al centro di polemiche per i contenuti considerati inappropriati per i bambini. Oggi, quello stesso servizio televisivo appare quasi surreale, evidenziando quanto siano cambiate le percezioni e le norme sulla trasmissione di determinati programmi in TV.

Il 1990 è effettivamente una vita fa. Ero un infante (non Milo), mentre oggi sono nel mezzo del cammin di nostra vita o giù di lì, giusto per avere piena contezza del tempo che passa. È doveroso porre la data in prospettiva, pensare che sono passati oltre 35 anni da allora ( damn it ), per capire perché Akira, le Tartarughe Ninja e i Simpson potevano rappresentare un allarme sociale. Oggi ci può fa sorridere (specialmente pensare che le Tartarughe Ninja possano essere considerate un cattivo esempio per la gioventù) ma all’inizio dell’ultimo decennio dello scorso secolo era così – a giudicare dal servizio mandato in onda da Ciak, programma dedicato al cinema in onda allora su Rete4. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Quando i Simpson e le Tartarughe Ninja facevano scandalo: il servizio TV che oggi sembra surreale

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