C’è un episodio vero all’inizio dell’editoriale di Marco Travaglio di martedì: il fotomontaggio del quotidiano iraniano Hamshahri che ritrae Giorgia Meloni in tuta arancione da Guantanamo, tra i responsabili della morte di Ali Khamenei. È una minaccia reale, grave, ignorata peraltro da tutta l’opposizione di sinistra, che meriterebbe di essere giudicata per quello che è. Ma nel pezzo dura appena un paragrafo: serve solo da innesco emotivo, uno specchietto per le allodole per introdurre il tema vero dell’articolo, che non è l’Iran né Meloni, ma la Russia. E da lì in avanti il pezzo smette di essere un editoriale e diventa, riga dopo riga, un bollettino che ripete quasi punto per punto la narrazione ufficiale del Cremlino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il surreale editoriale del Fatto che sembra scritto in cirillico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Jodie Foster stronca il film con Brad Pitt: "F1 sembra fatto con l'IA e scritto da un computer"Jodie Foster ha criticato un film di successo con Brad Pitt, affermando che la Formula 1 nel film sembra creata con l'intelligenza artificiale e...

Leggi anche: Ecco cosa ha scritto Fedez alla compagna Giulia Honegger, che sta per renderlo padre per la terza volta. Il post social ha fatto subito il giro del web

Argomenti più discussi: Prospettiva Travaglio | Il surreale editoriale del Fatto che sembra scritto in cirillico; I nonni in galera; A Matera il TAM TAM della rassegna che non si rassegna per il fumetto indipendente; Il caso. Il patentino antifascista non serve più. Il dietrofront della fiera Più libri, più liberi.

Come l'Impero del Cancro ha ucciso il dibattito sullo screening mammografico pgtzsche1.substack.com/p/how-the-uk-c… Riassunto dell'articolo di Peter C. Gøtzsche, prof emerito di metodologie di ricerca medica in Danimarca, uno dei massimi esperti mondi x.com

Come posso ottenere questo tipo di foto editoriale ad alto contrasto e surreale? reddit