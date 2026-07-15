Il surreale editoriale del Fatto che sembra scritto in cirillico
Nell’editoriale di martedì, Marco Travaglio descrive un episodio reale: un fotomontaggio pubblicato dal quotidiano iraniano Hamshahri che mostra la leader italiana in tuta arancione, accostata a responsabili della morte di un alto funzionario iraniano. L’immagine presenta caratteristiche che ricordano un’immagine cirillica, creando un effetto surreale.
C’è un episodio vero all’inizio dell’editoriale di Marco Travaglio di martedì: il fotomontaggio del quotidiano iraniano Hamshahri che ritrae Giorgia Meloni in tuta arancione da Guantanamo, tra i responsabili della morte di Ali Khamenei. È una minaccia reale, grave, ignorata peraltro da tutta l’opposizione di sinistra, che meriterebbe di essere giudicata per quello che è. Ma nel pezzo dura appena un paragrafo: serve solo da innesco emotivo, uno specchietto per le allodole per introdurre il tema vero dell’articolo, che non è l’Iran né Meloni, ma la Russia. E da lì in avanti il pezzo smette di essere un editoriale e diventa, riga dopo riga, un bollettino che ripete quasi punto per punto la narrazione ufficiale del Cremlino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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