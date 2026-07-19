Qualità e tecnica in regia Come nella versione 2012 Centrocampo tutto fosforo

Da sport.quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Fiorentina attuale ripropone uno stile di gioco e un livello tecnico simili a quelli della squadra del 2012, guidata da Montella. La formazione si concentra su un centrocampo vivace e creativo, con un approccio che privilegia il possesso palla e l’organizzazione offensiva. La squadra si sta formando sotto il sole di Firenze, nel centro sportivo Viola Park, e si nota una continuità nel modo di costruire il gioco rispetto a quella che portò entusiasmo tra i tifosi otto anni fa.

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C’è un filo rosso che lega la Fiorentina che sta nascendo sotto la canicola del Viola Park a quella che, nell’estate del 2012, riportò entusiasmo a Firenze con il calcio champagne di Vincenzo Montella. E non è tanto una questione di moduli quanto di filosofia: puntare su un centrocampo tecnico, fatto di qualità e capacità di controllare le partite attraverso il possesso. Un’idea che allora fece discutere, perché la mediana composta da David Pizarro, Borja Valero e Alberto Aquilani veniva giudicata troppo "leggera" dal punto di vista fisico. La risposta arrivò direttamente dal campo, ma anche da una frase rimasta nella memoria dei tifosi viola: "Se la palla la teniamo sempre noi, non possono averla gli altri". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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