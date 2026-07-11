La partita tra Norvegia e Inghilterra si è decisa a centrocampo, con particolare attenzione alle sfide tra i centrocampisti delle due squadre. Oltre alla classica rivalità tra gli attaccanti, ha avuto spazio il confronto tra i registi, con duelli tra i giocatori di maggior talento in quella zona. La sfida tra i due attaccanti principali, Haaland e Kane, ha attirato l’interesse, ma la partita ha visto anche un'intensa battaglia nel reparto centrale.

Haaland contro Kane, of course. Ma non solo. L'analisi di Norvegia-Inghilterra non può che partire dalla sfida tra i due nove più forti del mondo, senza però incappare nell'errore di ridurre il quarto di finale di Miami a uno spareggio per il titolo di capocannoniere (Mbappé e Messi permettendo, s'intende). Il norvegese ha messo la propria firma su 7 dei 12 gol della sua squadra (il 58% del totale), mentre The HurriKane è fermo al 55%, con 6 marcature su 11. Tolto Messi (57%), nessun altro giocatore ha contribuito maggiormente al bottino della propria nazionale in questo Mondiale. Se poi allarghiamo lo sguardo ai numeri complessivi della stagione, Kane ha tagliato il traguardo delle 73 reti, mentre Haaland insegue a quota 58. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Norvegia-Inghilterra si decide a centrocampo: occhio al duello tra Gunners in regia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Norway vs England - 2026 World Cup Quarterfinals - Preview & Prediction

Notizie e thread social correlati

Pronostico Norvegia-Inghilterra, non solo Haaland-Kane: decisivo il duello “fratricida”La partita tra Norvegia e Inghilterra si svolgerà sabato alle 23:00, valida per i quarti di finale del Mondiale 2026.

Koné, l’Arsenal si defila: i Gunners preparano l’assalto a Guimaraes per il centrocampoL’Arsenal ha deciso di non procedere all’acquisto di Koné, lasciando spazio a un possibile trasferimento a Guimaraes.

Temi più discussi: Messico-Inghilterra 2-3. Brasile ko 2-1 con la Norvegia: decide la doppietta di Haaland; Norvegia-Inghilterra si decide a centrocampo: occhio al duello tra Gunners in regia; Norvegia-Inghilterra, rischio tempesta a Miami: si temono ritardi; Mondiali 2026, dove vedere Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera oggi in TV e streaming: gli orari.

Domani si decide tutto nel senso che non vedere una tra Norvegia e Svizzera in semifinale dopo la Croazia del 2018 e il Marocco 2022 sarebbe un ritorno alla normalità a meno che l’Inghilterra vinca il mondiale dopo 60 anni x.com

Norvegia-Inghilterra, il pronostico: per i bookie tra Haaland e Kane in semifinale ci va...Haaland contro Kane. La presenza di questi bomber (13 gol in 2) fa subito pensare ad un quarto di finale tra Norvegia e Inghilterra ad alto tasso di spettacolo. Il bomber degli scandinavi ha praticame ... tuttosport.com

Haaland contro Kane, è la notte dei super-bomber: Norvegia-Inghilterra vale la semifinaleDopo Francia e Spagna, sono Norvegia e Inghilterra a cercare un pass per le semifinali dei Mondiali 2026. Dopo aver eliminato rispettivamente Brasile e Messico, gli scandinavi e i Tre Leoni si affront ... sportmediaset.mediaset.it