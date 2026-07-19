quali sono state le certezze della juve contro il basilea

Il pareggio contro il Basilea ha confermato alcune linee guida della Juventus. La squadra ha mantenuto la solidità difensiva, subendo pochi tiri in porta, e ha mostrato disciplina tattica. Tuttavia, sono emersi limiti nel reparto offensivo, con poche occasioni create. La partita ha anche evidenziato la necessità di migliorare la fase di finalizzazione. Questi aspetti definiranno le prossime scelte tecniche e strategiche del club.

di Francesco Spagnolo Il pareggio contro il Basilea ha lasciato sicuramente diverse certezze in casa Juventus. Ecco da chi dovrebbe partire il club bianconero. La trasferta contro il Basilea ha lasciato in dote alla Juventus indicazioni preziose per il prosieguo della stagione. Al di là del pareggio, Spalletti può sorridere per alcune risposte individuali che tracciano la strada per il futuro prossimo. In un momento come questo, trovare punti fermi diventa fondamentale e la spedizione elvetica ha confermato che l’ossatura della squadra poggia su fondamenta solide. Una delle prime certezze della Vecchia Signora attuale è senza dubbio Manuel Locatell i. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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