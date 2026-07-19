Nella giornata di domenica, sulla costa del Salento, tre anziani sono deceduti in breve tempo. Le temperature elevate avevano raggiunto livelli di allerta rossa in tutta la regione. Due delle vittime sono state trovate in mare, mentre una si trovava in una piscina. Le autorità stanno indagando sulle cause dei decessi, che si sono verificati tra le ore mattutine e pomeridiane. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle condizioni di salute delle persone coinvolte.

Una domenica - con temperature da allerta rossa in quasi tutta la Puglia - segnata dalle tragedie sulle coste del Salento. Nel giro di poche ore tre persone hanno perso la vita mentre si trovavano al mare o in piscina. Gli episodi si sono verificati in diverse località della provincia di Lecce. L’episodio più drammatico si è verificato nella tarda mattinata sul tratto di litorale compreso tra Mancaversa, marina di Taviano, e Gallipoli, in località Paterte. Un uomo di 73 anni, originario di Cutrofiano, si trovava in spiaggia insieme alla moglie quando, secondo le prime informazioni raccolte, avrebbe accusato un improvviso malore mentre era in acqua. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Puglia nella morsa del caldo, domenica tragica sulle coste del Salento: tre anziani morti in poche ore

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