A Bari oggi si registra il massimo livello di allerta per ondata di calore, con il codice rosso. Nella notte, Fasano ha raggiunto quasi 31 gradi, mentre il termometro segnava temperature elevate anche durante il giorno. Il bollettino del Ministero della Salute indica che sono undici le città italiane in allerta rossa, tra cui il capoluogo pugliese.

Oggi è giornata di allerta rossa a Bari. Il capoluogo pugliese è fra le undici città campione, fra le ventisette di tutta Italia, cal massimo livello di allerta per ondata di calore, stando al bollettino del ministero della Salute. La notte è stata calda in tutta la Puglia. Rari i casi di rilevazioni inferiori ai 27 gradi c’è anche Fasano c’ha fatto registrare una temperatura di 30,7 gradi e anche Ceglie Messapica e Mottola hanno superato quota 30. L'articolo Caldo: Bari oggi in codice rosso. Fasano, quasi 31 gradi nella notte Ministero della Salute, bollettino ondate di calore proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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