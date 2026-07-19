Una rete antifascista ha organizzato una manifestazione a Lecco, il 30 marzo 2026, nonostante il Comune avesse deciso di non concedere spazi pubblici a chi promuove o difende il regime fascista. La protesta ha portato a numerose sanzioni, con multe distribuite ai partecipanti. La manifestazione si è svolta senza autorizzazioni ufficiali, in un contesto di tensione tra le forze dell’ordine e i manifestanti.

Il 30 marzo 2026 il Comune di Lecco aveva deliberato di non concedere spazi pubblici a chi legittima o riabilita figure legate al regime fascista. Neanche un mese dopo, il 27 aprile, una sessantina di persone ha protestato contro una manifestazione autorizzata dalla questura a Lecco per ricordare i sedici “repubblichini” del battaglione “Leonessa” e del battaglione “Perugia”, uccisi durante la battaglia di via Como, quando nel 1945 aprirono il fuoco contro i partigiani, ammazzandone due, dopo aver esposto la bandiera bianca. Una protesta civile, senza violenza ma intonando slogan e cori a pochi metri di distanza da “nostalgici” tra i quali ci sarebbero stati anche esponenti politici locali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Protestano contro una manifestazione organizzata da nostalgici del Ventennio: valanga di multe per la rete antifascista a Lecco

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Roma, cori fascisti al corteo per la remigrazione

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