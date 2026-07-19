Protestano contro una manifestazione organizzata da nostalgici del Ventennio | valanga di multe per la rete antifascista a Lecco

Da ilfattoquotidiano.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una rete antifascista ha organizzato una manifestazione a Lecco, il 30 marzo 2026, nonostante il Comune avesse deciso di non concedere spazi pubblici a chi promuove o difende il regime fascista. La protesta ha portato a numerose sanzioni, con multe distribuite ai partecipanti. La manifestazione si è svolta senza autorizzazioni ufficiali, in un contesto di tensione tra le forze dell’ordine e i manifestanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il 30 marzo 2026 il Comune di Lecco aveva deliberato di non concedere spazi pubblici a chi legittima o riabilita figure legate al regime fascista. Neanche un mese dopo, il 27 aprile, una sessantina di persone ha protestato contro una manifestazione autorizzata dalla questura a Lecco per ricordare i sedici “repubblichini” del battaglione “Leonessa” e del battaglione “Perugia”, uccisi durante la battaglia di via Como, quando nel 1945 aprirono il fuoco contro i partigiani, ammazzandone due, dopo aver esposto la bandiera bianca. Una protesta civile, senza violenza ma intonando slogan e cori a pochi metri di distanza da “nostalgici” tra i quali ci sarebbero stati anche esponenti politici locali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Lecco.

protestano contro una manifestazione organizzata da nostalgici del ventennio valanga di multe per la rete antifascista a lecco
© Ilfattoquotidiano.it - Protestano contro una manifestazione organizzata da nostalgici del Ventennio: valanga di multe per la rete antifascista a Lecco
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roma, cori fascisti al corteo per la remigrazione

Video Roma, cori fascisti al corteo per la remigrazione

Notizie e thread social correlati

Corteo per la remigrazione a Roma e contro-manifestazione antifascista: tensione nella capitaleSabato a Roma si è svolto un corteo nazionale chiamato “Remigrazione e Riconquista” che ha attraversato il quartiere Prati, tra piazza della Libertà...

Manifestazione contro "la cementificazione del Porto", Zambrano: "Creare rete anche con Napoli"Stamattina, in un incontro organizzato da Italia Nostra e dal Comitato Salute e Vita, si è tenuta una manifestazione contro la cementificazione del...

Temi più discussi: Campo largo a Napoli: Mai più divisi. Contestati i 4 leader, solidarietà di Meloni; A Lacchiarella la prima protesta contro i data center in Lombardia; Herat rompe la paura e protesta. Anche se la risposta dei Talebani è stata rapida e brutale; Il Fidesz manifesta per la democrazia senza Viktor Orbán.

protestano contro una manifestazioneHouthi in piazza a Sana'a: migliaia protestano contro l'Arabia SauditaMigliaia di sostenitori del movimento Houthi si sono radunati il 17 luglio 2026 a Sana’a, capitale dello Yemen, per una massiccia manifestazione contro l’Arabia Saudita. La protesta è avvenuta all’ind ... it.blastingnews.com

protestano contro una manifestazioneManifestazione a Venezia contro Tilman J. Fertitta e il suo yacht BoardwalkA Venezia, il mega yacht di 117 metri dell'ambasciatore statunitense Tilman J. Fertitta ha scatenato una protesta con lo slogan 'Venezia non si Usa'. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web