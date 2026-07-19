Promozione Vagnarelli e Ceccarelli al Misano Per il Riccione c’è Gianferrari
A Misano e Riccione si avviano a definire i loro programmi per il campionato di Promozione, con le squadre che si preparano a partire. A Misano, saranno presenti i piloti Vagnarelli e Ceccarelli, mentre a Riccione ci sarà Gianferrari. Le gare si svolgeranno nel prossimo futuro, mentre le squadre affinano le strategie in vista della stagione. Le temperature estive stanno contribuendo a dare il ritmo alle preparazioni e alle organizzazioni degli eventi.
Il rettangolo verde della Promozione inizia a prendere forma sotto l’ombrellone. Con i termometri estivi che salgono, Misano e Riccione accelerano i giri del motore e ridisegnano le proprie geometrie in vista di un campionato che si preannuncia come un lungo braccio di ferro. Complicatissimo come sempre. Le prime mosse ufficiali raccontano una strategia comune: andare a caccia di gioventù già svezzata dai campi di serie D ed Eccellenza, per iniettare fosforo e chilometri nei rispettivi scacchieri. Il Misano ha scelto di piazzare il proprio radar sulla linea mediana, affidando le chiavi del centrocampo a Matteo Vagnarelli. Il classe 2001 arriva con il compito di fare da schermo davanti alla difesa e, al tempo stesso, da mente della manovra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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