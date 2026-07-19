Promozione Vagnarelli e Ceccarelli al Misano Per il Riccione c’è Gianferrari

Notizia in breve

A Misano e Riccione si avviano a definire i loro programmi per il campionato di Promozione, con le squadre che si preparano a partire. A Misano, saranno presenti i piloti Vagnarelli e Ceccarelli, mentre a Riccione ci sarà Gianferrari. Le gare si svolgeranno nel prossimo futuro, mentre le squadre affinano le strategie in vista della stagione. Le temperature estive stanno contribuendo a dare il ritmo alle preparazioni e alle organizzazioni degli eventi.