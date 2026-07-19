Koinè ha annunciato i risultati della prima indagine sull'impatto sociale dei 14 nidi d’infanzia gestiti dalla cooperativa sociale locale. Secondo i dati, le famiglie hanno valutato positivamente le strutture, evidenziando un apprezzamento per il dialogo, l’ascolto e il confronto con il personale. La rilevazione si è concentrata sulla percezione delle famiglie riguardo ai servizi offerti e all’ambiente educativo. I risultati indicano un giudizio favorevole nei confronti delle strutture.

Koinè ha presentato i risultati della prima rilevazione sulla valutazione di impatto sociale dei nidi d’infanzia gestiti dalla cooperativa sociale novatese. Un lavoro nato per comprendere, raccontare e rendere visibile il cambiamento generato dai servizi educativi nella vita quotidiana di bambine, bambini, famiglie e comunità. Il percorso ha coinvolto 569 famiglie di 14 nidi d’infanzia, pari all’80% delle famiglie iscritte nella primavera 2025. Una partecipazione ampia, che rappresenta già di per sé un segnale importante di fiducia, corresponsabilità e disponibilità al confronto. I dati raccolti restituiscono un quadro molto positivo. Oltre... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Promossi i 14 nidi di Koinè: "Le famiglie hanno premiato dialogo, ascolto e confronto"

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